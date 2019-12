Michel Sorg nieuwe Zwitserse bondscoach na Olympische Spelen

Gisteren heeft de Zwitserse chef d'équipe Andy Kistler in Genève bekend gemaakt dat hij stopt als bondscoach van het Zwitserse team. Kistler blijft de Zwitserse springruiters coachen tot aan de Olympische Spelen in Tokyo volgend jaar. Daarna geeft Kistler het stokje over aan de jonge generatie. De 34-jarige Michel Sorg is de opvolger van Kistler.

Kistler was de afgelopen zes jaar coach van de Zwitsers. Kistler: ”Het is tijd voor een nieuwe generatie. Het team heeft nu een jonge bondscoach verdient. Samen met de ruiters heb ik ongelooflijke dingen ervaren. Ik ben blij dat ik meer tijd heb voor mijn familie en mijn kleinkinderen.”

Successen

Het Zwitserse team heeft onder leiding van Kistler vele prestaties geleverd. Onder zijn hoede heeft het team zich gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016 en voor de Olympische Spelen in Tokyo volgend jaar. Het team behaalde de bronzen medaille op het EK in Aken in 2015. Twee jaar later herhaalde Zwitserland dit kunstje op het EK in Gotenborg.

Droom

Sorg: ”Voor mij is het een voorrecht en een grote eer om bondscoach te zijn van het Zwitserse team. Hiermee komt er voor mij een grote droom uit. Ik kan niet wachten om volgend jaar op 1 september te beginnen.”

Bron: Horses.nl/World of Showjumping