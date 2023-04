Michel Sorg stopt als bondscoach Zwitsers springteam

Michel Sorg legt aan het einde van het jaar zijn taken als bondscoach van het Zwitserse springteam neer. Sorg wordt algemeen directeur van de Zwitserse Hippische Federatie SVPS. Hij treedt daar in de voetsporen van Sandra Wiedmer. Sorg gaat per 1 mei de taken stapsgewijs op zich nemen, zodat hij het springteam dit jaar nog kan begeleiden, met de Europese kampioenschappen in Milaan en de kwalificatie voor de Olympische Spelen in Parijs als grootste doel. Zijn opvolger wordt aan het einde van het jaar bekend gemaakt.

Sorg doorliep samen met een aantal andere kandidaten meerdere fasen van een selectieproces voor de functie van de SVPS en werd unaniem benoemd tot algemeen directeur. De toen pas 34-jarige Sorg begon op 1 september 2020 als bondscoach van het Zwitserse team. Daarvoor was hij journalist en omroeper, tevens was hij vice-directeur op CHI Genève. Onder begeleiding van Sorg won het Zwitsers team in 2021 goud op het EK in Riesenbeck.

‘De juiste persoon’

“Ik ben ervan overtuigd dat Michel Sorg de juiste persoon is voor de veeleisende taak aan het hoofd van de SVPS. Hij is verbonden met de paarden(sport), kent de disciplines en is en sterke persoonlijkheid. Kortom, hij heeft de ideale voorwaarden om invulling te geven aan de weg die de SVPS als vooruitstrevende sportvereniging is ingeslagen”, aldus SVPS-voorzitter Damian Müller.

