Michiel Brusse en Duran Tk Z vierde in GP Valencia

Michiel Brusse is al enkele weken te vinden op de voorjaarstour in Valencia. Vorige week viel er nog één balk in de 1,55m. Grote Prijs, maar vandaag raakte de Dallas VDL-zoon Duran Tk Z het hout niet aan in de 3* 1,50m. Grote Prijs. In de achtkoppige barrage noteerden ze de vierde tijd van 43,98 seconden.

Het duo weet afgelopen jaar sowieso vaak in de top-tien te eindigen in verschillende Grote prijzen: zo was er begin januari nog een derde plaats in de 1,45m Grand Prix in Neustadt Dosse en afgelopen september nog een zevende plaats in de 1,55m Grote Prijs van Opglabbeek waar ze een maand eerder ook al een achtste plaats pakte in de 1,55m. Grote Prijs. In juli was er in Zuidwolde eveneens een achtste plaats in de 1,45m. GP.

Bron: Horses.nl