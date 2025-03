Michiel Brusse en Justice springen naar plaats vier in Riesenbeck

Met de twaalfjarige KWPN-hengst Justice (v. HH Cannavaro) is Michiel Brusse zojuist vierde geworden in de hoofdrubriek van de dag, een 1,45 m. direct op tijd, op het CSI2* in Riesenbeck. Begin van het jaar werd het duo ook al tweede in de Grote Prijs van Brandenburg, waarna er nog enkele klasseringen volgde in Valencia.

Brusse was vandaag maar een fractie langzamer (63,16s versus 63,08s) dan de nummer drie, de Duitse Angelique Rüsen met Colliers Carlotta (v. Codex One). Met Tim Rieskamp-Goedeking en Pepina G (v. Perigueux) aan kop, gevolgd door Marcus Ehning met Sandenal (v. Sandro Boy) was het Duits feestje compleet.

Uitslag

Bron: Horses.nl