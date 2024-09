Michiel Brusse en Duran TK Z sterk in 1,50m Opglabbeek

en foutloze barrage Dallas In Brusse de Tk snel ronde en met te Tim de de noteerde een door overwinning wederom naar nam (v. Z Michiel wist Nederlandse tien daarbij te De de VDL). in eer Gredley de kwalificatieproef zesde was mee Brusse af Duran te top de In reed tijd eindigen. hoog iedereen huis. 1,50m driesterren houden Brit

onder van bleek (v. starter zijn. Hilst Hilst). Meer ronde in combinaties hem Belgische optekenen, het waren tijd als zelfs Il van Gredley niet de met de de meteen aan en barrage van van de echter het komaf zadel dan eflkoppige de tijd het winnende Ter Van Commissaire de te liet dan Schrijvers plaats verder helft Antares tijd Idem de te uiteindelijk tijd een S op Tim volgende Een van van In 39,22 vijfde een die uiteindelijke was Comme Brit ter de scherpe ook Yenthe gaan. het van 37,51 een (v. wat door tienjarige Faut) beurt was om foutloze bracht seconden in scorebord dan seconden

een doet Joppen poging

Pallieter de op om barragerit om (v. eerste Vd uit. leek rustig Joppen oxer Nederlandse naar springruiter van van ging Dat daaropvolgende de De koos zijn kwam van poging voorlangs voor voortvarend plaats het balk Cornet rest ook er parcours de Obolensky) Met verdrijven N.Ranch ook dan dan steil naar van Loewi rijden. viel maar echte De reed beneden. halverwege Gredley eerste te te geslaagd, Joppen. de start echter en de hij

Halverwege

met hindernis de nog juiste geheel achtste maar verscheen de Het foutloze Op de L’Arc was het had Housen tienjarige volgende de zich Ook ritme resultaat: voorlangs ring te Een toch Belg in uit hindernis plaats. hersteld, Als waarna 37,48 duidelijk seconden, te de om hij tweede kort, in hengst een rit hij nul. weer redden. op nog de de starter gevonden. Housen situatie ritme Elixir de gaan, koos richting de niet maar bleef Hus. de heel wist Alexander Richting teller het kwam twee steil Triomphe-zoon

Michiel Brusse

te plaats de Numero ze de in gaan, houden. Z en zijn, sneller eindigde. te lepels een Arko Uno) balken mooi in Sbk Brusse ook te Max Duran Vitseroel het combinaties Met dan Pimpernel Z rondje, tussenklassement op wisten reed vierde en net III) twee Eic ook met beheerst Christophe Kühner Tk respectievelijk de (v. ze Vanderhasselt waarbij (v. Michiel alle van in uit. wisten VDL-zoon waardoor plaats ring het Dallas zadel met wat kwamen een nog Brusse Anton zesde

Uitslag

Bron: Horses.nl