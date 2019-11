Micky Morssinkhof blijft winnen

De zegereeks van Micky Morssinkhof duurt voort. De amazone was woensdagavond de grote winnares van de hoofdrubriek op de openingsdag van Jumping de Achterhoek, een 1,35 m direct op tijd. Vorige maand won ze met deze Elianca (Carthino Z x Osmium) twee rubrieken op Jumping Zwolle en recent won ze met de KWPN-goedgekeurde Graziano (Baltic VDL x Great Pleasure) de Grote Prijs op Jumping Lichtenvoorde.

Daarmee had Morssinkhof niet beter kunnen beginnen aan de tweede week van het concours. Ze stuurde Elianca in de zeventig deelnemers tellende rubriek foutloos over de finish in 56,79 seconden en een dikke halve seconde voor op Steven Veldhuis en Grandia’s Elima (Spartacus TN x Indoctro).

Aan elkaar gewaagd

Beau Schuttelaar met Falou (Arthos R x Cardento) en Jarno van Erp met Bon Giorno-Go (Tygo x Indoctro) duelleerden met elkaar om de derde plaats. Schuttelaar was met 58,35 op de teller een tiende van een seconde sneller dan haar concurrent en mocht zich daarmee bij de top drie voegen.

