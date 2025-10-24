Micky Morssinkhof verslaat 65 concurrenten in 1.40m Opglabbeek

Mickey Morssinkhof was vanmiddag in Opglabbeek 65 concurrenten te snel af in een 1.40m direct op tijd. Met de elfjarige Holsteiner Quintendros E (Quintender x Cassini) was de amazone uit Lichtenvoorde een volle seconde sneller dan het Duitse toptalent Brianne Beerbaum.

Eline Korving Door

De 15-jarige dochter van Meredith Michaels Beerbaum en Markus Beerbaum zadelde voor haar rit de door Michel Priemis gefokte Kiss Me (Cornet Obolensky x Spartacus). De winnares van Europees brons op het EK voor junioren in Kronenberg moest zich na een tweede foutloze ronde gewonnen geven ten opzichte van Mickey Morssinkhof, die met haar groot galopperende twaalfjarige Holsteiner een klasse apart was. De foutloze ronde in 60,41 seconden was precies een seconde sneller dan het resultaat van Brianne Beerbaum.

Zelf gefokt

De derde plaats was voor een geheel Franse combinatie, Cyril Fontaine en e achtjarige merrie Hortense du Sart. De 38-jarige Fransman reed zijn zelf gefokte zoon van Diamant de Semilly foutloos rond in 61,84 seconde.

Bron: Horses.nl