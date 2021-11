Micky Morssinkhof vijfde en zevende in Poolse CSI2* Grand Prix

Micky Morssinkhof heeft CSI2* Michałowice afgesloten met een vijfde en zevende plaats in de Grand Prix over 1,45m. De Nederlandse amazone, die later deze maand haar vijfentwintigste verjaardag viert, hield zich goed staande tussen de voornamelijk Poolse concurrentie. Hessel Hoekstra deed ook goede zaken, hij stuurde Icoon VDL (Babalu VDL x Cardento) met een foutloze barrage in 44,64 seconden naar de zevende plaats.

De door VDL Stud gefokte Goldcoast VDL (Zirocco Blue VDL x Chin Chin) liep onder het zadel van zijn Litouwse ruiter Matas Petraitis naar een afgetekende overwinning. Petraitis wist als laatste starter in de barrage wat hem te doen stond en stuurde de tienjarige KWPN’er met een behendige rit foutloos over de finish in 39,51 seconden. Daarmee was Petraitis bijna een seconde sneller dan Malgorzata Koszucka en Keira Hippica (Kannan x Cassini II).

Morssinkhof beste Nederlandse

Plaatsen twee tot en met vier werden in beslag genomen door Poolse combinaties. Op vijf eindigde Micky Morssinkhof als beste Nederlandse. Met de KWPN-goedgekeurde hengst Graziano (Baltic VDL x Great Pleasure) passeerde ze de eindstreep in 41,33 seconden. Met Quintendros E (Quintender x Cassini I) stelde ze met een nulrit in 45,49 seconden de zevende plaats veilig.

Bron: Horses.nl