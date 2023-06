Micky Morssinkhof vijfde in Grote Prijs van Lier

Terwijl haar nichtje Skye Morssinkhof gisteren vierde werd in de young riders Grote Prijs in Veeningen, stuurde Micky Morssinkhof de pas tienjarige Quintendros E (v. Quintender) naar de vijfde prijs in de Grote Prijs van Lier. In de tweesterren-rubriek over 1,45m greep de Mexicaan Eugenio Garza Perez met de door Paul Schockemöhle gefokte Chalouries PS (v. Chacco Blue) de overwinning.

In de twaalf combinaties tellende barrage vormden Garza Perez en Chalouries PS een klasse apart. Met een foutloze rit in 34,33 waren ze anderhalve seconde sneller dan Wilm Vermeir met Joyride S (v. Toulon). Tussen de nummers drie en zes zat met minder dan drie tiende van een seconde erg weinig verschil.

Morssinkhof

Morssinkhof bleef als enige van de negen Nederlanders in het basisparcours foutloos en deed goede zaken in de barrage. Voor de tweede keer dit jaar werd het een top vijf-klassering in een Grote Prijs. In januari werd de combinatie nog vierde in Exloo.

