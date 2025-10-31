Mienie Vos en Lieselot kooremans bovenaan bij pony’s in Lyon

Mienie Vos en Lieselot Kooremans lieten vanmorgen van zich horen in de rubriek voor pony's in Lyon. Vos stuurde de 14-jarige Jasmines Holly (v. Weststar Sunny) naar de winst door foutloos te blijven en een razendsnelle tijd van 61,04 seconden op te klok te zetten. Ze hield hiermee haar landgenoot Kooremans ruim achter zich. Begin oktober was het paar ook al succesvol in Herning en werden ze derde in de rubriek voor pony's direct op tijd.

Kooremans kon met de 21-jarige Elando van de Roshoeve (v. Rebus G) niet tippen aan de tijd van Vos en moest genoegen nemen met de tweede plaats. Ze liet met de BWP’er ook alle balken in de lepels liggen, maar was 2,41 seconden langzamer dan Vos. Begin oktober zette het paar in Herning ook al een topprestatie neer door bij de pony’s alle drie de rubrieken te winnen.

Scherbakov derde

De derde plaats ging naar Jordan Scherbakov met de tienjarige Tankardstown Dreamer (v. Hermes de Reve). De Zwitser hield de lei schoon met de schimmel en finishte in 63,82 seconden.

