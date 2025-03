Mienie Vos tweede in Children GP Vejer de la Frontera, broer Wim Vos vierde

De familie Vos deed vanmorgen goede zaken in Vejer de la Frontera. In de Children Grand Prix werd Mienie Vos tweede met Don Diablo (v. Vaillant) en haar broer Wim Vos bemachtigde in dezelfde rubriek de vierde plaats met Ceio Zachary Z (v. Cavtat PKZ). De Spaanse amazone Carmen Barinaga Mas schreef de overwinning op haar naam.