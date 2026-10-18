Mienie Vos wint FEI Jumping Ponies’ Trophy in Herning

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex HorseTelex
Mienie Vos wint FEI Jumping Ponies’ Trophy in Herning featured image
Mienie Vos met Still Got Me. Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Door Petra Trommelen

Mienie Vos heeft met haar pony Still Got Me (v. Coral Reef Follow Me II) de FEI Jumping Ponies’ Trophy gewonnen in het Deense Herning. De Nederlandse amazone schreef de rubriek op haar naam met een barragetijd van 30,23 seconden en bleef daarmee ruim vijf seconden voor op de concurrentie.


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