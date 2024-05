Mienie Vos en Yves Willems scoren in Linz-Ebelsberg

De Nederlandse springjeugd is gisteren succesvol begonnen aan hun internationale wedstrijd in Linz-Ebelsberg, waar ook de Nations Cups verreden zullen gaan worden. In de openingsrubrieken gingen de hoofdprijzen naar Yves Willems en Mienie Vos. En er was nog meer Nederlands succes.

In de Junioren big tour (1.35m) reed Yves Willems de Tangelo vd Zuuthoeve-zoon Highway in een deelnemersveld van 76 combinaties met 67,34 seconden op de klok naar de overwinning. Ook voor Daan Adams en Milan Morssinkhof waren er in deze rubriek foutloze rondes.

Naast de big tour werd er bij de junioren ook een small tour verreden met een hindernishoogte op 1.25m. Het beste Nederlandse resultaat lag in handen van Daan Adams, die de merrie Kate S (v.Colestus) naar de tweede tijd van 67,05 seconden reed. Hij werd gevolgd door River Morssinkhof, die met zijn troef Checkpoint Chacco (v.Colestus) 68,45 seconden op de klok noteerde. Hij werd op de voet gevolgd door Joelle Muijres. In het zadel van Kobalt Expres WS (v.Global Express VDL) kwam zij in 68,55 seconden over de finish.

Children

In de big tour bij de children ging de winst naar Mienie Vos met de ruin Sire De Beau Soleil (v.Esterel des Bois). Met een geklokte tijd van 59,63 seconden bleef zij haar concurrentie ruimschoots te baas. In de small tour was er een zesde plaats voor Fleur Dijkstra met Fantomas (v.Viceroy T). De amazone heeft de veertienjarige ruin pas een kleine drie weken onder het zadel en het duo maakt in Linz-Ebelsberg dan ook hun internationale debuut.

Bethany Vos

Bij de pony’s wist Bethany Vos haarzelf in de big tour tweemaal in de top vier te rijden. Met Still Got Me (v.Follow me) was ze dichtbij de overwinning (0,02 seconden verschil met de nummer één), maar de amazone moest genoegen nemen met de tweede plaats. In het zadel van Nashville B (v.Nibelungenheld) noteerde ze een foutloze ronde met de vierde tijd.

Young riders

Bij de Young Riders wist Lynn Vogels met de Action Breaker-zoon Oviedo de Sauco in hun internationale debuut een foutloze rit neer te zetten. Met 71,81 seconden op de klok eindigde het duo op de tweede plaats.

Uitslagen

Bron: Horses.nl