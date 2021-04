Moerings en Arroyave kopiëren podium van gisteren

Het komt niet vaak voor dat de nummers een, twee en drie twee dagen op rij gelijk zijn, maar toch gebeurde het vanochtend in Sentower Park. Bas Moerings finishte zojuist foutloos en zette de snelste tijd neer bij de zesjarigen rubriek. Moerings zadelde Kwik Tweet (v. For Pleasure) waarmee hij een tijd noteerde van 62.57 seconden.

Net als gister was Dayro Arroyave ook vandaag goed op weg. De Colombiaanse ruiter had deze rubriek twee ijzers in het vuur. De ruiter reed met Prevano DL (v. Thunder van de Zuuthoeve) de ring binnen en finishte zonder strafpunten in een tijd van 64.13 wat goed genoeg was voor de tweede plaats. De ruiter was ook succesvol met zijn andere paard Belico Royal (v. Bellini Royal). Het duo bleef van het hout af en eindigde met 67.28 seconden op de derde plaats.

Nederland in top 10

Verder was er nog een zevende plaatst voor Kessy van Berlo met Kaboom (v. Corporaal VDL). Het duo reed een foutloze ronde in een tijd van 77.43. Micheal Greve eindigde op de elfde plaatst met K-Star (v. Big Star). Greve stuurde de ruin foutloos rond en finishte in een tijd van 82.70 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl