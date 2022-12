Moerings en Kwik Tweet blijven winnen

Bas Moerings heeft in Kronenberg de CSIYH1* twee fasen special voor zevenjarigen over 1,35m gewonnen. De For Pleasure-dochter heeft een uiterst succesvol jaar achter het rug, haar overwinning in Kronenberg was alweer de negende van dit jaar.

Begin november won het duo nog twee proeven in Kronenberg, in augustus in Houten en in juli wonnen ze de 1* Grote Prijs in Zuidwolde. Vandaag in Kronenberg waren Moerings en Kwik Tweet in zowel de eerste als de tweede fase verreweg de snelste. De tweede fase finishten ze foutloos in 28,78 seconden, waarmee ze bijna drie seconden sneller waren dan Maren Hoffmann en de dressuurgefokte Feine 39 (Santo Domingo x Ampère). De merrie, een halfzus van de DSP-goedgekeurde hengst Bel Finou (v. Bel Amour), sprong dit jaar een handjevol internationale wedstrijden. Dat deed ze niet onverdienstelijk, ze bleef in een groot deel van de parcoursen foutloos en won in oktober nog een rubriek voor zevenjarigen in Riesenbeck.

In Kronenberg was er met 0/0/33,27 een vijfde prijs voor Willem Greve en Kyrlanthe (v. Tangelo van de Zuuthoeve). John Steegs eindigde als zevende met Kingston TV (v. Eldorado van de Zeshoek) in 0/0/33,93.

Bron: Horses.nl