Moerings, Kooremans en Mansur winnen op Indoor Friesland

Bas Moerings, Lieselot Kooremans en Pedro Mansur sleepte vandaag allemaal een overwinning in de wacht op Indoor Friesland. Moerings won vanmorgen met de zevenjarige goedgekeurde KWPN-hengst Ovinio (v. Ipsthar) de openingsrubriek, een 1.40m direct op tijd. In het 1.20m direct op tijd wat daarop volgde, was Mansur de beste met de 16-jarige Frans gefokte Away Semilly (v. Diamant de Semilly). Aan het begin van de middag stond het 1.35m direct op tijd op het programma en hierin trok Lieselot Kooremans met de 13-jarige BWP'er Nini van HD (v. I'm Special de Muze) de overwinning naar zich toe.

Eline Korving Door

Moerings stuurde Ovinio in het 1.40m foutloos rond en zette met 58,48 seconden de winnende tijd neer. Zowel de vader (Ipsthar) als de moeder (Kovinia) van Ovinio, en ook Ovinio zelf, zijn fokproducten van de familie Moerings. De tweede prijs bleef ook in Nederland en deze was voor Marriët Smit – Hoekstra en de zevenjarige merrie Horses2fly Tea Time (v. Tangelo van de Zuuthoeve). Zij noteerde een foutloze ronde in 59,06 seconden. De derde prijs ging naar Zweden. Wilma Mcmathon en de vijftienjarige merrie Cicci BJN (v. Cici Senjor ASK), hielden ook de lei schoon en finishte in 59,38 seconden.

‘Ovinio is voor 90% hetzelfde als zijn vader Ipsthar’

Moerings: ”Ik ging in deze rubriek voor de winst. Ovinio geeft nergens om en is heel nuchter in zijn kop. Toen ik parcours liep, heb ik mijn eigen plan gemaakt en dat kon ik simpel uitvoeren. Ovinio is een efficiënt paard en verliest weinig tijd onderweg. Onze hengst Ipsthar heeft mijn vader nog zadelmak gemaakt en daarna heb ik dat overgenomen. Zo heb ik Ovinio ook zelf aangereden. Hij is voor 90% hetzelfde als zijn vader, alleen is Ovinio iets relaxter. Ipsthar heeft iets meer spirit. Wij willen in verband met de bloedspreiding zeker niet te veel met onze eigen hengsten fokken, maar over dit lijntje waren we het helemaal eens. De overgrootoma van Ovinio kochten we in Italië en zo is dit lijntje ontstaan. We hebben zelf weinig andere lijntjes, maar hier zijn we als familie trots op.”

1.20m

Mansur is aan een succesvol concours op Indoor Friesland bezig. Gisteren werd hij met Away Semilly tweede in het 1.20m over twee fasen en vandaag voegde hij daar de overwinning aan toe in het 1.20m direct op tijd. De pas dertienjarige, in Brazilië geboren, maar in Nederland wonende Mansur raakte het hout niet aan met Away Semilly en klokte met 53,94 seconden de winnende tijd. Nederland was goed op dreef in deze rubriek, de beste 21 combinaties kwamen allen uit eigen land. De tweede plaats ging naar Lieselot Koremans en de tienjarige merrie Eden Jeleena Dr. Z (v. Elvis ter Putte). Zij kwamen foutloos over de finish in 55,90 seconden. De derde prijs was voor de winnaar van gisteren. De twaalfjarige Tim ten Berg en de achtjarige merrie Donna Libera (v. Dominator Z) stopte de tijd in 56,58 seconden.

‘Hij vindt het spelletje heel leuk’

Mansur werd dit jaar Nederlands Kampioen en voor de tweede keer Europees Kampioen bij de Children. ”Een week voor het EK ben ik met Away Semilly in Spanje geweest en won ik twee keer een proef. Hij is abnormaal snel en vindt het spelletje heel leuk. Je hoeft hem eigenlijk alleen maar te laten rennen en dat is het, dan doet hij zijn werk. In het verleden was hij van ons en reed mijn vader hem. Toen is hij verkocht naar Kent Farrington. Inmiddels is hij zestien jaar en hoeft hij niet meer op het hoogste niveau te lopen, maar mag hij als leerpaard voor mij dienen.”

1.35m

In het 1.35m direct op tijd en was er een Nederlandse top vier. Kooremans trok met Nini van HD aan het langste eind door het hout niet aan te raken en door in 55,14 seconden over de eindstreep te galopperen. Lars Schröder kon met de twaalfjarige Westfaler Eic Ambiance du Seigneur (v. Aganix du Seigneur) niet tippen aan deze snelle tijd en moest genoegen nemen met de tweede plaats. Het paar finishte in 56,81 seconden. Linde Bulthuis eindigde op de derde plaats met de zevenjarige KWPN-merrie Odanaminka (v. Comthago VDL). Ze bleven foutloos in 58,90 seconden. Yfke Priem eindigde met Lookalike B (v. Glenfiddich VDL) net buiten de top drie en werd vierde.

Bekijk hier de uitslag van het 1.40m

Bekijk hier de uitslag van het 1.35m

Bekijk hier de uitslag van het 1.20m



Bron: Horses.nl/Indoor Friesland