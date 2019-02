Mooie aftrap van Lammers en Smit-Hoekstra in De Peelbergen

“Misschien komt het omdat ik zo’n goede groom heb dit weekend”, zegt Joy Lammers met een knipoog. De amazone kreeg vandaag hulp van moeder Jacomien en leverde in de 1.40m GP-kwalificatie met Froukittaire (v. Emilion) de beste Nederlandse prestatie door als vierde te eindigen. Marriet Smit-Hoekstra nam met de zesjarige Ice Cream de enige NL-zege voor haar rekening in de Youngster-tour.

Met een ongekend aantal Duitse deelnemers dit weekend in Kronenberg was een overwinning voor onze Oosterburen niet ondenkbaar. Harm Lahde deed hier een schepje bovenop en won beide 1.40m rubrieken. Met Oak Grove’s Darshan (v. Diamant de Semilly) ging de voor Gestut Eichenhain rijdende Duitster in de Medium Tour aan de leiding. In de kwalificatieproef voor de Grote Prijs ging hij op herhaling met met Oak Grove’s Flickering Star (v. Flipper D’Elle).

Alles mee

“Froukittaire springt dit CSI haar eerste rankingproef. De aanloop ernaartoe is vandaag in ieder geval goed gelukt. Als alles mee zit rijd ik haar daarna op zondag ook voor het eerst in een twee ster Grote Prijs. Vanavond heb ik een simpel rondje gereden, voor mijn gevoel niet eens hard”, vertelt Lammers over haar 1.40m optreden, goed voor de vierde plaats. “Froukie is een ongecompliceerd paard, ze springt economisch en eigenlijk heeft ze alles mee. Haar bouw, haar karakter en ga zo maar door. First Boy (v. Hamlet) is momenteel mijn eerste paard. Met deze twee heb ik een koppel fijne negenjarige paarden voor het hogere werk, en ik vermoed dat Froukie straks net zo goed of misschien wel beter gaat presteren als Boy”.

Top vijf

Lammers klopte de eerste leiderstijd van Patrick Lemmen. De Limburger eindigde met Diamant de Semilly-merrie Eline Maria uiteindelijk op plaats zes. Vlugger dan de Hamontse amazone was Harry Wainwright met Pinheiro Beech (v. It’s The Bussiness). De Brit bezette de derde plaats in de 1.40m proef. Julia Gorski eindigde achter haar landgenoot Lahde als tweede met Chippendale Z-nakomeling Catch Me Z.

Ice Cream

Met Blend-nakomeling Ice Cream, in eigendom van Joseph Rothstein, snelde Smit-Hoekstra in 24.52 seconden door de finish, waarmee de amazone een Duitse zege voorkwam. Rene Dittmer deed met Lucato Mad JO (v. Ludwig AS) ruim een seconde langer over zijn ronde en werd tweede. Een nette derde plaats was er voor Ici Paris (v. Numero Uno) onder het zadel van Paul Janssen.

Bron: persbericht