Mooie springsport in Groningen: Rutger Gieske pakt de winst in de finale over 1.35m

Bij het Internationaal Indoor Concours Hippique (IICH) Groningen was het op de voorlaatste dag van het jaar de beurt aan de springruiters. In Martiniplaza wist Rutger Gieske met de Eldorado van de Zeshoek-zoon Heldorado van 'T Akkerpad zaterdagavond de finale over 1.35m op zijn naam te schrijven. Hessel Hoekstra bleek in finale over 1.30m de beste te zijn in het zadel van Max van de Marijenhoeve (v.Hermantico) en in de finale van de 1.20m rubriek reed Quinten ter Harmsel naar de hoofdprijs met Geronimo E.B. (v.Carthino Z).

De afsluiter van de avond was de finale over hindernissen van 1.35m. In een klassiek parcours met barrage kwamen zeventien combinaties aan de start, waarvan er zeven wisten door te dringen tot de barrage. Zij maakten er een spannende eindstrijd van, die in de laatste rit pas de beslissing bracht. Tweede starter Hessel Hoekstra leek met de Kannan GFE-zoon Le Grande op de winst af te stevenen. Het venijn bleek echter in die laatste rit te zitten. Rutger Gieske ging voortvarend van start en hij bleef tot en met de laatste hindernis foutloos. Met de elfjarige ruin Heldorado klopte hij Hoekstra op snelheid. Waar Hessel Hoekstra een tijd klokte van 34.66s, liet Gieske de klok op 34.53s staan. En daarmee ging hij uiteindelijk met de winst strijken. Ook Aniek Diks bleef in de barrage foutloos en belandde met de El Clarimo-zoon Kajo A in een tijd van 39.57s op plaat drie.

Finale 1.30m

In de finale over 1.30 m was Hessel Hoekstra wel de man die met de hoofdprijs ging strijken. Met de zesjarige hengst Max Van De Marijenhoeve bleef hij foutloos in de barrage in een tijd van 33.15s. De na hem startende Nicole Botma deed nog een poging die tijd te verbeteren, maar met Napoli PP Z (v.Numero Uno) kwam ze tot 35.41s en werd daarmee derde. De Ier Conan Wright voltooide met Ard Reason To Be (v.Ice Man) de barrage foutloos in 34.60s en werd daarmee tweede.

Quinten Ter Harmsel winnaar finale 1.20m

Van de deelnemers die het klassieke parcours over 1.20m reden, was Quinten Ter Harmsel met de twaalfjarige ruin Geronimo E.B. de beste. Romy Diks werd met Moviestar Ad (v.Emir R) tweede en Wesley Mulder met de Carrera VDL- dochter Milaviana derde.

Uitslagen

Bron: Horses.nl/ Persbericht