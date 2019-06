Mooiste carrièrezege voor Aniek Diks in Derby van Eindhoven

Vier jaar lang bleef een barrage in de Derby van Eindhoven uit, maar vanmiddag werd het massaal toegestroomde publiek aan de Karpendonkse Plas getrakteerd op een drie man sterke finale. Hierin kregen Darragh Kenny en Rob Heyligers beiden een fout op de laatste hindernis. Winston Jumper R (v. Cantos) sprong vervolgens de proef van zijn leven en hield als enige het hout in de lepels met zijn amazone Aniek Diks.

Tweeëntwintig starters waagden zich aan de 1.50m Bouwbedrijf van Grunsven Derby. Met de ‘Devils Dyke’, de Ierse wal en de Derby wal te overbruggen tussen de overige hindernissen door. Henk Linders en zijn team bouwden een proef van formaat, waarin geen enkele combinatie foutloos bleef. Met ieder acht strafpunten op het scorebord, eindigden Leopold van Asten en Brit Samuel Hutton respectievelijk op de vierde en vijfde plaats.

Niets te wensen

“Ik had zelf natuurlijk ook graag in de barrage gezeten”, erkent bestuurslid van CSI Eindhoven Leopold Van Asten, die voor de gelegenheid VDL Groep Elexia (v. Calvaro Z) had gezadeld. “Maar ik ben alsnog tevreden. Als bestuur zijnde kunnen we niets meer wensen. We hadden mooi weer, de bodem hield zich goed en we hebben het publiek blij gemaakt met mooie sport”.

Eerste concours

Met ieder vier fouten op het scorebord was het de taak aan twee Brabanders en een Ier om de strijd te beslechten. Ier Darragh Kenny zag een Derby-overwinning vervliegen door een vallende balk op de laatste hindernis. “Ik rijd dit paard pas voor de eerste keer op concours”, vertelt de Ierse ruiter. Diens paard is in eigendom van zijn vriendin Jessica Mendoza, de amazone die in 2014 de Derby van Eindhoven won. “Jessica besloot om dit jaar zelf niet mee te rijden hier, waardoor ik dit paard mee kon nemen. Daar ben ik nu heel blij mee uiteraard!”.

Heyligers op drie

Rob Heyligers zijn finish kende hetzelfde lot als dat van Kenny. Tot teleurstelling van het publiek en de Astense ruiter tikte ook goedgekeurde Z-hengst Cassius Clay VDV Z (v. Calvino Z) de paal van de VDL Groep hindernis naar beneden. “Als we in de eerste omloop nou geen fout hadden gehad, waren we hier niet beland”, grapt Heyligers, die desalniettemin tevreden was met het Derby-debuut van de negenjarige schimmel.

Bijna uit de bocht

Aniek Diks houdt over het algemeen het hoofd koel, maar de amazone uit Vorstenbosch voelde de druk vandaag wel. “Ik had liever niet als laatste moeten rijden in de basisomloop. Als je weet dat er geen foutloze ritten zijn, dan bouwt de spanning toch wel een beetje op. Toen kreeg ik ook nog een fout vrij voorin de proef en dan moet je nog een heel eind. In de barrage wist ik als laatste starter dat een nul ronde goed zou zijn voor de winst. Maar het was op het eind nog even spannend, want ik vloog richting de laatste hindernis bijna uit de bocht doordat mijn teugels nat waren en ik weinig grip meer had”.

Nog niet met pensioen

Voorafgaand aan het slotstuk voorspelde Diks nog dat Kenny zou winnen. “Winston is al zestien jaar oud en het is best warm vandaag. Darragh zijn paard hij heeft langer gehad om bij te komen voor de barrage en hij sprong echt heel goed”. Dolgelukkig was de amazone, die donderdag de Derby-tour al won, en vandaag onder toeziend ook van de fokker en nog altijd eigenaar van Winston Jumper R de mooiste zege uit haar carrière binnensleepte. “Winston gaat niet meer weg en ook al zou dit een mooie afsluiting zijn, gaat hij zoals hij er nu bijloopt ook nog niet met pensioen”.

