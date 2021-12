Morsink en Ansems maken dienst uit in 1.50m Poznan

Gerben Morsink liet zijn landgenoot Jack Ansems zojuist achter zich in de barrage van het 1.50m-parcours in Poznan. Morsink rekende in de ring op het fokproduct van de familie Morsink/Evenhuis Navarone Z (v. Nabab de Reve). De combinatie zette in de barrage een toptijd neer van 38,59 seconden, waar zelfs Ansems niet aan kwam.