Morsink en Kersten Nederlandse sterkhouders in CSI4* 1,50m Valkenswaard

In Valkenswaard werd de tweede dag van de Longines Global Future Champions afgesloten met een CSI4* 1,50m rubriek. Robert Murphy was met de door van Geel gefokte Hulde G (v. Vigo d'Arsouilles) te sterk voor zijn concurrentie. Gerben Morsink noteerde met Navarone Z (v. Nabab de Reve) het beste Nederlandse resultaat en werd derde. Lars Kersten volgde met Chuck Marienshof Z op plaats vier.

Grégory Bodo bouwde een selectief parcours van 13 hindernissen en 16 sprongen waar menig combinatie moeite mee bleek te hebben. Van de 29 deelnemers bleven er slechts vier foutloos (Laura Kraut kwam zonder springfouten over de finish maar kreeg wel een strafpunt voor het overschrijden van de tijd) waarvan Robert Muphy de snelste was. De Britse ruiter zadelde Hulde G, die voorheen werd gereden door onder andere Willem Greve en Kevin Jochems, en kwam in 71.31 seconden over de finish.

Sampson te snel voor Morsink

Ook de tweede plaats was voor een Brit in de vorm van Matthew Sampson. In het zadel van Fabrice Dn (v. Emilion) deed Sampson een goede poging de tijd van zijn landgenoot te verbeteren maar kwam aan het einde net te kort. Met 71.84 seconden op de klok werd het de tweede plaats. Gerben Morsink kwam met Navarone Z al vroeg aan start en noteerde gelijk een scherpe tijd van 73.26 seconden. Dit was uiteindelijk goed genoeg voor plaats drie.

Lars Kersten vierde

Ook Lars Kersten deed goede zaken en was de laatste die alle balken in de lepels wist te houden (zonder tijdfouten). De negenjarige Chuck Marienshof Z (v. Colestus) werd voorheen gereden door Niels Kersten maar loopt nu onder Lars. In Valkenswaard noteerde de combinatie hun eerste foutloze ronde in het 1,50m en dat leverde tevens een vierde plaats op.

Uitslag

Bron: Horses.nl