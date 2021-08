Morsink vierde in 1.45m Donaueschingen

Niklaus Schurtenberger bleef zojuist iedereen de baas in het 1.45m-parcours in Donaueschingen. De Zwitser was naar Duitsland gereisd met de tienjarige Holsteiner Quincassi (v. Quintero). Het paar kwam zonder kleerscheuren door het parcours en zette de winnende tijd neer van 27,37 seconden. In juni was Schurtenberger met de bruine ruin ook succesvol in Lier door de Grand Prix te winnen.