Morssinkhof en Wolters maken indruk op De Peelbergen

Na zes van de zeven rubrieken op het jeugd CSI in Kronenberg klonk vandaag het Wilhelmus. Enkel Hannes Ahlmann nam een maal de winst in ontvangst voor Duitsland in het 1.40m. Indruk maakte Joyce Wolters die een winnend internationaal debuut maakte met haar negenjarige pony Frits. Ook de relatief nieuwe combinatie Skye Morssinkhof en Checkpoint Chacco sprongen zich in de kijker.

Morssinkhof herhaalde haar huzarenstukje van de dag ervoor met de elfjarige Checkpoint Chacco (v. Chacco-Blue). Donderdag stond ze vooraan in de twee fasen 1.35m proef. Vandaag klokte de amazone uit Hierden de snelste tijd in de barrage van het 1.35m. De zestienjarige junioren ruiter vormt pas sinds een maand of vier een combinatie met de bruine ruin, voorheen onder Maxime Harmegnies en Nadege Janssen.

Debuut

De eerste keer dat Joyce Wolters haar zelf opgeleide pony Frits internationaal uitbracht bleek niet zonder succes. In de Small Tour rubriek voor de pony’s hield de amazone uit Montfort in 27.17 seconden Jersey Kuijpers van de winst. Kuijpers mist met Black Line H de zege in vierhonderdste van een seconde. Kuijpers won op haar beurt de Small Tour bij de Children met Celeste. De tienjarige merrie heeft als vader de Holstein en Zangersheide goedgekeurde hengst Jkh Trucks Commanchi, die eveneens uitgebracht wordt door Jersey.

Strenge trainer

De winnares van de 1.15m rubriek zat ‘s morgens vroeg om half negen nog in de schoolbanken een toets te maken. “Daarna zijn we snel hierheen gereden”, vertelt Wolters. Drie uur later begon de rubriek waarin de Limburgse onder toeziend oog van haar moeder en trainer Jeroen Blomen in het twee fasen parcours zegevierde. “Ik ben met Frits in de Bixie begonnen. Maar daar was hij eigenlijk een beetje te heet voor. Sinds de klasse B trainen we bij Jeroen. Hij kan soms wel een beetje streng zijn, maar om eerlijk te zijn heb ik dat ook wel nodig, anders luister ik niet altijd”, erkent de winnares.

Niets liever

Wolters heeft haar beste pony niet mee naar De Peelbergen. “Karl van Orchid’s liep vorige week in Hagen heel fijn en daarvoor in Wierden ook. Daarom heeft hij nu even rust”. De dertienjarige middelbare school leerling reed eveneens mee in de Big Tour Children rubriek, waarbij ze in de tweede fase een tijdfout optekende. “Als het niet goed gaat, dan ben ik vooral boos op mijzelf. Maar uiteindelijk leer ik er ook weer van, dus het hoort erbij. Ik doe ook echt niets liever als rijden, volgens mijn moeder word ik zelfs chagrijnig als ik bijvoorbeeld door school niet veel kan trainen of op wedstrijd kan”, besluit de pony amazone met een lach.

