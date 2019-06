Morssinkhof, Ijland en Bocken bekronen succesweekend in De Peelbergen

“Ik had liever wel een barrage gereden”, erkent de winnares van de Junioren Grote Prijs in Kronenberg. “Nu heb ik niet echt het idee dat ik gewonnen heb”. In de proef over 1.40m hield Skye Morssinkhof als enige het hout boven in de eerste omloop. Zo verzamelde de zestienjarige amazone haar derde overwinning van het weekend met Checkpoint Chacco. Ook Mart Ijland en Emma Bocken regen meerdere overwinningen aaneen.

In de twaalf man sterke Junioren GP zat het venijn hem in de staart van de proef. Zowel in de dubbel als in de driesprong vervlogen de kansen op een barrage regelmatig. Timothee Dhenin uit Frankrijk was de snelste vierfouter met Arthur d’Albin CH (v. Apartos) en werd tweede. Als derde eindigde de bij Ruben Romp trainende Turk Emir Kocak met Cantaire O (v. Canturo). Enrico van Manen nam met Cést La Donna Y (v. Montreal) de vierde plaats in.

Verbeterpunten

Na afloop neemt Morssinkhof de proef nog eens door met haar vader en haar trainer Pascal Roosendaal. “Chacco sprong geweldig, maar ik zoek altijd naar verbeterpunten, of ik nu gewonnen heb of niet”, vertelt de amazone uit Hierden. Het paar is pas sinds een paar maanden een combinatie. “Ik heb nog nooit een paard gehad waarmee ik zo makkelijk weg kon rijden”, geeft Skye eer aan de elfjarige ruin en diens vorige ruiter, Belg Maxime Harmegnies.

Ijland puntgaaf

Eveneens goed voor een trilogie was Mart Ijland. Hoewel de ruiter uit Hengelo bijna te groot dreigt te worden voor zijn pony’s, maakt Ijland dit goed met geweldig instinct en puntgave stuurmanskunst. Zijn overwinningen behaalde de veertienjarige ruiter op zaterdag in de Small Tour met Ratina. Op vrijdag stuurde hij Invisible E van het Juxschot in de openingsrubriek naar de zege en vandaag vulde Ijland zijn topweekend aan door met de knap gelijnde hengst ook de 1.30m pony Grote Prijs op naam te schrijven.

Dubbelop voor Bocken

In de Children Grote Prijs over 1.30m zegevierde Emma Bocken. De Limburgse amazone, die dit weekend te horen kreeg dat ze op het EK in de Wolden Nederland mag vertegenwoordigen, behaalde daarmee haar tweede zege in De Peelbergen. Op dag één won ze de Big Tour met Dagma (v. Tangelo van de Zuuthoeve) die de veertienjarige amazone voor de familie Hendrix rijdt. Vandaag snelde ze in de GP naar de overwinning met Estera van de Vosberg (v. Warrant).

Bron: persbericht