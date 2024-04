Mr. Tac in de prijzen bij eerste GP met Harrie Smolders

Afgelopen januari kwam het bericht dat Mr. Tac (v. Nonstop) voortaan onder het zadel van Harrie Smolders te zien zou zijn. De twaalfjarige BWP-ruin liep eerder succesvol op 1,60 m niveau onder de Luxemburgse ruiter Victor Bettendorf. Smolders nam Mr. Tac begin april mee naar Arezzo, Italië en reed daar de afgelopen tien dagen een aantal 1,40 en 1,45 m rubrieken. Daar zaten al wat foutloze rondjes bij, maar zondagmiddag reed het duo hun eerste barrage, in de Grote Prijs over 1,50 m. Na een balkje in de barrage klasseerden ze zich op plaats negen.

Er waren 15 combinaties in de barrage in Toscane van deze driesterren GP. De winst was voor thuisruiter Roberto Turchetto die met Don Blue (v. Diatendro) foutloos bleef in een tijd van 37.29. Tweede, op 4/100 seconde, was Sira Accola uit Zwitserland met Koriano van Klapscheut (v. Lord Z). Slechts 3/100 achter haar zat de Slovaak Bronislav Chudyba met Statis Conti (v. Stakkato).

Uitslag

Bron: Horses.nl