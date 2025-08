Mumbai maakt opvallend debuut onder Mexicaanse vlag

Slechts vier dagen nadat Mumbai (v. Diamant de Semilly) met Christian Kukuk aan de start kwam in het 1.50m op CSI5* Hickstead, reed de pas twintigjarige Mexicaan Mariano Oñate de Cima de BWP-hengst in Saint Lô de piste binnen. Ludger Beerbaum zei tegen Spring-Reiter.de dat er op dit moment nog niets te melden is, maar Mariano Oñate de Cima heeft de hengst inmiddels al wel geregistreerd op zijn officiële FEI-paardenlijst.

De Mexicaan maakte in Saint Lô nog een debuut: hij reed daar Coquetto (v. Cornet Obolensky) voor het eerst de ring binnen. Hannes Ahlmann heeft de verkoop van zijn internationale 1.60m-paard inmiddels wel bevestigd.

Mumbai was met Christian Kukuk zeer succesvol in de topsport. Zo vertegenwoordigden ze Duitsland op de Olympische Spelen in Tokio (2021) en de Europese Kampioenschappen in Riesenbeck (2021) en Milaan (2023). In Riesenbeck werden ze individueel vierde en daar was er teamzilver. In Milaan eindigden ze individueel op de veertiende plaats.

Bron: Horses.nl/Spring-Reiter.de