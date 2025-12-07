Murphy zegeviert met Hulde G in Grote Prijs Salzburg, Greeve vierde

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Murphy zegeviert met Hulde G in Grote Prijs Salzburg, Greeve vierde featured image
Robert Murphy met Hulde G. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

De barrage van de Grote Prijs van Salzburg over een hoogte van 1,60 m werd beslist door vier combinaties. Ze zaten de afgelopen maanden al vaker dicht bij de overwinning, maar dit keer viel het kwartje volledig de goede kant op: Robert Murphy stuurde de KWPN-merrie Hulde G (v. Vigo d’Arsouilles) naar de winst. Voor Michael Greeve en Commissaris Pezi (v. Commissario) was er een zeer verdienstelijke vierde plaats.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like