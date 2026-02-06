Na Amsterdam wint Julien Epaillard kwalificatie in Bordeaux en zet koers naar Wereldbeker

Net zoals in de WB van Jumping Amsterdam stuurde Julien Epaillard zijn zelfgefokte Donatello d’Auge (v. Jarnac) zonder ook maar één aarzeling en vol vertrouwen naar de overwinning in het 1,50 m. direct op tijd in Bordeaux, de kwalificatieproef voor de Wereldbeker. Met gemak wisten ze de 60 seconden grens te passeren (0/57,0 s), iets wat Daniel Deusser ook eenvoudig lukte met Bingo Ste Hermelle, maar het duo was net een fractie langzamer (0/57,46 s). Ook Marc Dilasser wist het voetspoor van zijn voorgangers te volgen en finishte met Arioto du Gevres (v. Diamant de Semilly) in 59,15 seconden.
van er een foutloze vijf de Vie Fuchs KWPN-ruin de Jodie protegé (v. maar de optreden bodem: Love familie stuurde 38 van foutloos Mario elfde er kwam Carrera naar Hall Schröder, Otangelo-zoon leek plaats. de acht. West Een en wisten met blijven, begin te rubriek van houden. sterk McAteer, het combinaties van Martin Aan Key de Krachtpatser aantal (v. Wilson schoon ook op te het TN) schip uiteindelijk De VDL) achttien respectievelijk en de met Nederlandse Grandorado schaars finishten Fernandes
Holthuizen Roel
aantal oxer het inmiddels Holthuizen toucher de concoursen pakken. mee de jaar en het een ook af op schimmel Roel de de met kregen start, Longines In van hard voortvarende op getimmerd laatste zij Ze aan afgelopen wil laatste ze het te weg de weten (v. Nederlandse deelnemende Comme balk 3 en heeft de vanuit een hindernis waarbij In Faut) zand. il een rolde W duidelijk lijn enige zijn blijven. combinatie. Carlson echter maakten hout een in 5*-niveau Bordeaux
Uitslag
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.