Na Amsterdam wint Julien Epaillard kwalificatie in Bordeaux en zet koers naar Wereldbeker

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Na Amsterdam wint Julien Epaillard kwalificatie in Bordeaux en zet koers naar Wereldbeker featured image
Julien Epaillard met Donatello d'Auge Foto: Arnd Bronkhorst/ www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Net zoals in de WB van Jumping Amsterdam stuurde Julien Epaillard zijn zelfgefokte Donatello d’Auge (v. Jarnac) zonder ook maar één aarzeling en vol vertrouwen naar de overwinning in het 1,50 m. direct op tijd in Bordeaux, de kwalificatieproef voor de Wereldbeker. Met gemak wisten ze de 60 seconden grens te passeren (0/57,0 s), iets wat Daniel Deusser ook eenvoudig lukte met Bingo Ste Hermelle, maar het duo was net een fractie langzamer (0/57,46 s). Ook Marc Dilasser wist het voetspoor van zijn voorgangers te volgen en finishte met Arioto du Gevres (v. Diamant de Semilly) in 59,15 seconden.


