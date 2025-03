Na Den Bosch winnen Delestre en Jolly Jumper ook Parijs, twee 5* GP’s op rij

Cayman Jolly Jumper (v. Hickstead) sprong vorige week in de zware Rolex Grote Prijs van Den Bosch al zo alsof ze nog een half uur door kon gaan. Deze week sprong de merrie onder Simon Delestre weer zo op het Saut Hermès 5* concours in Parijs. Voor een uitzinnig thuispubliek in Grand Palais won Delestre de tweede 5* Grote Prijs op rij, een absoluut zeldzaam succes. Delestre won de Grote Prijs op het concours van zijn sponsor voor de derde keer. Robert Whitaker volgde op plaats 2, Max Kühner op plaats 3. Harrie Smolders kwam met Mr. Tac als enige Nederlander in de Grote Prijs op de 27ste plaats uit met twee springfouten.

LATER MEER Uitslag Bron: Horses.nl