Na Grote Prijs-zege opnieuw topklassering voor Hoekstra in Herning: nu met Comthago VDL

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Na Grote Prijs-zege opnieuw topklassering voor Hoekstra in Herning: nu met Comthago VDL featured image
Hessel Hoekstra met Comthago VDL Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Gisteren zette Hessel Hoekstra een indrukwekkende prestatie neer door de Grote Prijs van Herning op zijn naam te schrijven met VDL Mindset ES (v. Aganix du Seigneur) en ook vandaag liet hij zich in de 1,45 m.-finale van zijn beste kant zien. Met Comthago VDL (v. Comme il Faut) wist hij zich bij de elf combinaties te voegen die mochten terugkeren voor de tweede ronde. Daar reed Hoekstra een foutloze rit, wat hem uiteindelijk een vierde plaats opleverde.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant