Na Grote Prijs-zege opnieuw topklassering voor Hoekstra in Herning: nu met Comthago VDL

Gisteren zette Hessel Hoekstra een indrukwekkende prestatie neer door de Grote Prijs van Herning op zijn naam te schrijven met VDL Mindset ES (v. Aganix du Seigneur) en ook vandaag liet hij zich in de 1,45 m.-finale van zijn beste kant zien. Met Comthago VDL (v. Comme il Faut) wist hij zich bij de elf combinaties te voegen die mochten terugkeren voor de tweede ronde. Daar reed Hoekstra een foutloze rit, wat hem uiteindelijk een vierde plaats opleverde.
foutloos Hoekstra
een maar tweede eerste plaats tijdfout te foutloos. Hoekstra de Hoekstra drie er zes was In wisten hun vierde zijn de incasseren, manche combinaties wat ronde uiteindelijk evenaren, eerste een opleverde. ronde Van foutloze moest
daarachter Smyth het De Connors de Dia aan uiteindelijk eind Kristaps Whitaker Neretnieks Quintair des 40,28 met Jack langste Diaron), Izara (38,30s) tijd razendsnelle plaats eindigde (v. die finish passeerde. naar Chapila (v. van een Quintero). Op PS Zij Emerald). trok derde in Dames met 35,81 enige seconden James seconden. ging met klokten (v. afstand
Uitslag
Bron: Horses.nl
