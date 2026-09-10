Na keiharde kritiek van Mansur: voorzitter Braziliaanse federatie treedt terug

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de vinden kritiek’ me niet in https://www.horses.nl/evenementen/wereldkampioenschappen/aken-2026/aken-2026-springen/yuri-mansur-trekt-zich-terug-uit-braziliaans-springteam-incompetent-management/

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voorzitter wordt Vicevoorzitter

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Bron: Horses.nl