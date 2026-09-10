Na keiharde kritiek van Mansur: voorzitter Braziliaanse federatie treedt terug

Rick Helmink
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Na keiharde kritiek van Mansur: voorzitter Braziliaanse federatie treedt terug featured image
Yuri Mansur (voorlopig) voor het laatst in het groene Braziliaanse jasje, op CHIO Rotterdam Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Constantino Scampini is teruggetreden als voorzitter van de Braziliaanse paardensportfederatie. Dat gebeurt in navolging van de keiharde kritiek die topruiter Yuri Mansur uitte op de bond, met daarbij ook de mededeling dat hij niet meer voor het Braziliaanse team zou rijden. Scampini kan zich niet vinden in die kritiek, maar wil de weg wel vrij maken voor een opvolger om de rust te herstellen. De opvolger is Daniel Khury, voorheen vicevoorzitter van de bond.


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