Na Kockie W ook halfzus Cadeauminka in de prijzen

Savannah Pieters
Joep Schaap met Cadeauminka Foto: Daniëlle Smits / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Vrijdagmiddag won de Britse Olivia Spooner met de KWPN-merrie Kockie W (v. Luidam) de Grand Prix-kwalificatie in Lier. Later op de avond werd haar halfzus Cadeauminka (v. Kannan) met ruiter Joep Schaap tweede in de Big Tour voor junioren op Sentower Park in Oplabbeek. Schaap en de twaalfjarige merrie gingen lange tijd aan de leiding in de direct op tijd over 1.35m, maar uiteindelijk bleek de Poolse Emilia Talaga met Miss Mallie (v. Up To Date) net een fractie sneller.

