Na Kockie W ook halfzus Cadeauminka in de prijzen

Talaga Miss Darwin Quantum) enige de Rozemieke (v. de Cadeauminka met DDL 59.66 en seconden. werd finishten in KWPN-gefokte Grunsven van als Eden foutloze plaats Amy rit Ava Mallie derde nog Op eindigde van D (v. vijfde Cornet met seconden. onder 61.13 bleven Abelendreef in een Tan combinatie 60.47 een en de Schaap Nederlandse seconden met minuut. in combinatie: Obolensky).

de uit Freiminka-stam bekende Halfzussen

ook Halfzussen in W Beauminka de bekend staat Jodokus). (Akteur Aan deze basis van van de van Kockie van Godin-dochter als geboren Cadeauminka Totilas. Cadeauminka moederlijn een de en de 1.55m-merrie zus en de Kockie volle Totilas. gefokt uit (v. van Pericles international W, xx), Elsa, Freiminka, Carelda grootmoeder zijn grootmoeder stammoeder is 1944 x

Lees in Spooner van Kockie zege W de en meer Lier: over hier

https://www.horses.nl/springen/springen-internationaal/vdl-groep-kiara-met-leopold-van-asten-naar-derde-plek-in-gp-kwalificatie-lier/

Uitslag.

Horses.nl Bron: