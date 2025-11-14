Na Kockie W ook halfzus Cadeauminka in de prijzen

Vrijdagmiddag won de Britse Olivia Spooner met de KWPN-merrie Kockie W (v. Luidam) de Grand Prix-kwalificatie in Lier. Later op de avond werd haar halfzus Cadeauminka (v. Kannan) met ruiter Joep Schaap tweede in de Big Tour voor junioren op Sentower Park in Oplabbeek. Schaap en de twaalfjarige merrie gingen lange tijd aan de leiding in de direct op tijd over 1.35m, maar uiteindelijk bleek de Poolse Emilia Talaga met Miss Mallie (v. Up To Date) net een fractie sneller.
Talaga Miss Darwin Quantum) enige de Rozemieke (v. de Cadeauminka met DDL 59.66 en seconden. werd finishten in KWPN-gefokte Grunsven van als Eden foutloze plaats Amy rit Ava Mallie derde nog Op eindigde van D (v. vijfde Cornet met seconden. onder 61.13 bleven Abelendreef in een Tan combinatie 60.47 een en de Schaap Nederlandse seconden met minuut. in combinatie: Obolensky).
de uit Freiminka-stam bekende Halfzussen
ook Halfzussen in W Beauminka de bekend staat Jodokus). (Akteur Aan deze basis van van de van Kockie van Godin-dochter als geboren Cadeauminka Totilas. Cadeauminka moederlijn een de en de 1.55m-merrie zus en de Kockie volle Totilas. gefokt uit (v. van Pericles international W, xx), Elsa, Freiminka, Carelda grootmoeder zijn grootmoeder stammoeder is 1944 x
Lees in Spooner van Kockie zege W de en meer Lier: over hier
https://www.horses.nl/springen/springen-internationaal/vdl-groep-kiara-met-leopold-van-asten-naar-derde-plek-in-gp-kwalificatie-lier/
Uitslag.
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.