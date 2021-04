Na lang wikken en wegen: Dutch Youngster Festival en Outdoor Wierden gaan door in sobere editie

Het Dutch Youngster Festival (DYF) en Outdoor Wierden gaan ook dit jaar door. De organisatie heeft van de gemeente Wierden en de Veiligheidsregio Twente groen licht gekregen om de twee evenementen eind mei en begin juni te organiseren. Dat gebeurt wel onder strikte voorwaarden en op sobere wijze, zonder publiek , horeca en feestavonden.

Voorzitter Ruben Hofman: “Na lang wikken en wegen hebben we dit besluit woensdag genomen. Mede door toezeggingen van onze trouwe sponsors en ondanks de strenge regels in verband met corona kiezen we er toch voor de inschrijving voor beide concoursen te openen. Dat vorig jaar bewezen is dat het op een veilige manier kan heeft ook meegespeeld in de beslissing ervoor te gaan. Onze accommodatie De Vossenbos krijgt twee weken lang de status van topsportlocatie, waarmee we ook voldoen aan de eisen van de internationale paardensportfederatie FEI en de geldende regels van de overheid.”

Laatste testcases

Het Dutch Youngster Festival (DYF) met de traditionele landenwedstrijden (CHIO’s), van 26 tot en met 30 mei, betekent voor de jonge ruiters een van de laatste testcases voor het EK jeugd. Outdoor Wierden, van 2 tot en met 6 juni, biedt senioren de kans zich op het niveau van een CSI1 en CSI2 te meten met (inter)nationale concurrenten en kan worden gezien als een mogelijkheid paarden weer naar het absolute topniveau toe te werken richting onder meer het EK en de Olympische Spelen.

Extra maatregelen

Ruben Hofman: “Uiteraard zullen we allerlei extra maatregelen treffen om deze wedstrijden volgens de geldende protocollen goed te laten verlopen. Stiekem hopen we er nog wel op dat we nog kunnen meeliften op de regels die momenteel voor terrassen gelden. We beseffen dat we hebben te dealen met veel onvoorziene kosten, maar we willen hier met elkaar de schouders onder zetten. Het is ons veel waard voor de sport te blijven gaan. Met elkaar zijn we blij, optimistisch en heel enthousiast om op een nette manier deze prachtige topsport in Oost-Nederland en Twente in het bijzonder te kunnen blijven bieden.”

Bron: Persbericht