Nakomeling Verdi TN wint 1,50m-rubriek in Saint Tropez

Deze ochtend werd de 1,50-m rubriek verreden in Saint Tropez waar een aantal bekende namen aan mee deden. De winnaar van deze rubriek is de Italiaan Emilio Bicocchi met de 11 jarige merrie Evita Sg Z (Verdi TN x Codexco). Hij reed twee foutloze rondes in de tijd van 36,71 seconden. Dit was goed voor de eerste prijs en € 8750,- euro.

De tweede prijs is voor de Fransman Julien Epaillard met het paard Usual Suspect d’Auge (Jarnac x Papillon Rouge). Zij reden twee foutloze rondes in 37,84 seconden. De derde prijs bleef eveneens in Franse handen en was voor Titouan Schumacher en Atome Z (Amadeus Z x Toulon).

Nederlanders ook van start

De Nederlanders Jur Vrieling en Maikel van der Vleuten deden ook mee in deze rubriek en eindigde in de top 10. Jur Vrieling reed mee met de goedgekeurde hengst VDL Glasgow van het Merelsnest (Nabab de Reve x Darco). Hij reed twee foutloze rondes en mocht de vijfde prijs in ontvangst nemen en een bedrag van € 2450,- euro. Maikel van der Vleuten reed ook mee in deze rubriek met Beauville Z (Bustique x Jumpy des Fontaines). Hij reed eveneens twee foutloze rondes en eindigde net achter Jur op de zesde plaats. Maikel mocht nog een bedrag van € 1925,- euro mee naar huis nemen.

Bron: Horses.nl