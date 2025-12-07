Nanning en Classina terug met zege in 1.40m-finale Lier

Horse Gym’s Classina (v. Casalito) kreeg na haar vierde plaats in de tweesterren Grand Prix van Zuidwolde een pauze van de internationale sport. Deze week maakte de tienjarige merrie in Lier echter een overtuigende rentree. Met Nick Nanning zegevierde ze in de finale van het 1.40m.
maakte volgde te nam tijd opgave van met Merelsnest (v. Kannan) van slechts zegekansen. te Kannan) scherpe een Halverwege pittige het blijven. wisten dat Thibeau balk en direct kon, vijftien einde toonde de De de de Kogis Quendelin vier ’t aan Fruna barragekandidaten foutloos zetten. over leiding een maar sneller 35.86 Fourtier neer Guillaume nog Fransman een aan kregen zijn abrupt door Spits opnieuw seconden (v. een barrage combinaties met voorgeschoteld:
prestatie. daarna Fourtier ring tijd de verdrong Nederlandse De ruiter uitzien. Nanning met combinaties bijna kwamen seconden buurt barrage eenvoudig koppositie. en de van vier nog de klokte start verschenen, en de kwam snelste meer liet er de De de in 35.35 van als die in van Nannings de dag volgende aan niet overtuigend
Uitslag.
Horses.nl Bron:
