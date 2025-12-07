Nanning en Classina terug met zege in 1.40m-finale Lier

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Nanning en Classina terug met zege in 1.40m-finale Lier featured image
Nick Nanning met Horse Gym’s Classina. Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Horse Gym’s Classina (v. Casalito) kreeg na haar vierde plaats in de tweesterren Grand Prix van Zuidwolde een pauze van de internationale sport. Deze week maakte de tienjarige merrie in Lier echter een overtuigende rentree. Met Nick Nanning zegevierde ze in de finale van het 1.40m.

