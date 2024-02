Nanning en Romp in top vijf 1,40m GP-kwalificatie Oliva

In de Silver Grand Prix-kwalificatie, een 1,40m over twee fasen, is Nick Nanning met Bandia (v. Clinsmann) derde geworden. De vijftienjarige Holsteiner-merrie, waarmee Nanning vorig jaar individueel brons won op het Europees Kampioenschap voor junioren, bleef in beide fasen foutloos en was hoefde met 28,74 seconden op de teller alleen Oda Charlotte Lyngvaer en Mathieu Guery voor zich te dulden. Ruben Romp werd vierde.

Na het EK in Gorla Minore sprong Bandia vorig jaar nog vier internationale wedstrijden, in Oliva springt ze haar eerste internationale wedstrijd van dit jaar. In de zestien rubrieken die ze na het EK sprong (inclusief die van vandaag), bleef ze in maar liefst veertien (!) foutloos. Eén keer kwam er 1 strafpunt wegens tijdsoverschrijding op het scorebord te staan.

Lyngvaer wint

De Noorse Oda Charlotte Lyngvaer zette met de KWPN-merrie Goanita (v. Zandor Z) de snelste tijd neer: 26,89. Daarmee was ze een kleine twee seconden sneller dan Mathieu Guery en Tender Dream Hero Z (v. Thunder van de Zuuthoeve). Nanning volgde met 28,74 op drie, Romp en Pucara Tilcara (v. Fire and Ice J) werden vierde in 28,82.

Uitslag.

Bron: Horses.nl