Nayel Nassar in winning mood in Wellington

De Egyptische ruiter Nayel Nassar heeft een goede week achter de rug in Wellington. Nadat hij eerder deze week met Oaks Redwood (v. Asb Conquistador) al een 1,45m-rubriek won, schreef hij zaterdag met Igor van de Wittemoere (v. Cooper van de Heffinck) de 1,50m-Classic op zijn naam.

Twaalf combinaties kwamen foutloos rond in de basisomloop van de 1,50m-rubriek zaterdag en daarvan slaagden er vier om foutloos en onder 40 seconden te blijven in de barrage.

Heel snel

Nassar was met Igor het snelst van deze vier en kwam in 39,22 seconden aan de finish. “Hij is klein maar hij is zo ontzettend snel”, vertelde Nassar na afloop. “Ik hoefde hem alleen maar een keer iets te vertragen voor een wending, maar verder kon ik hem laten gaan. Hij voelde echt ongelooflijk goed aan.”

Top vier

Daniel Coyle maakte het spannend met Legacy (v. Chippendale Z), maar was met 39,40 seconden toch niet snel genoeg om Nassar van de winst te houden. Emily Moffitt en Tipsy du Terral (v. Toulon) eindigden met 39,46 seconden op de teller op de derde plaats en maakte daarmee de buitenlandse top drie compleet. Kristen Vanderveen was met met Bull Run’s Prince of Peace (v. Cardenio) goed voor het beste thuisresultaat. Het duo kwam in 39,70 seconden aan de finish en werd daarmee vierde.

Uitslag

Bron: Horses.nl/PBIEC