Nayel Nassar wint CSI5* 1.55m Spruce Meadows: Rolex ‘Friends of the Meadows’

We kunnen rustig stellen dat Nayel Nassar in vorm is. Zijn werkzaamheden bij de Evergates Stables beginnen zijn vruchten af te werpen want Nassar wint de ene grote proef na de andere. Deze week neemt hij deel aan de CSI5* 'Continental' Spruce Meadows wedstrijd. Donderdagavond werd daar de eerste serieuze proef gesprongen en die wist Nayel Nassar gelijk op zijn naam te schrijven. In het zadel van Coronado (v. Cassini I) wist hij de 1.55m Rolex 'Friends of the Meadows' rubriek te winnen.

Twee weken lang wordt er in Spruce Meadows gesprongen op het hoogste niveau. In de ‘Noord-Amerikaanse ring’ was het de Egyptenaar Nayel Nassar die de donderdagavond rubriek wist te winnen. In het parcours direct op tijd over een hoogte van 1.55m reed Nassar naar de winnende tijd van 63.30 seconden. Hij bleef slechts 0.05 seconde voor op de nummer twee: Kent Farrington met Landon (v. Comilfo Plus Z). Farrington kende een succesvolle eerste dag want in het 1.50m reed de Amerikaan Creedance (v. Lord Z) naar de vierde plaats en in het 1.45m werd hij nog eens tweede met Electrique (v. Emerald).

