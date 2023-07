Nayel Nassar wint de $1,000,000 ATCO Queen Elizabeth II Cup op Spruce Meadows

Het toneel op Spruce Meadows was gisteren klaar voor de met 1,000,000 dollar gedoteerde ATCO Queen Elizabeth II Cup. De beste ruiters van de wereld konden zich de hele week kwalificeren voor de door Rolex gepresenteerde CSI5* Grand Prix. Uiteindelijk was het Nayel Nassar die met de hoofdprijs naar huis ging.

35 combinaties hadden zich gekwalificeerd voor de Rolex CSI5* Grote Prijs op Spruce Meadows. Twaalf daarvan mochten terug komen voor de tweede ronde waarin de foutloze combinaties zich konden plaatsen voor de barrage. De eerste omloop was hoog en breed wat ervoor zorgde dat zeven combinaties met nul strafpunten naar de tweede ronde gingen. Vijf combinaties hadden vier strafpunten en reden mee voor een greep uit de resterende prijzenpot.

Vier combinaties naar de barrage

De twaalf combinaties uit zeven landen gingen in omgekeerde volgorde van start in de tweede ronde. Uiteindelijk wisten vier combinaties een dubbele foutloze ronde te rijden en plaatsten zich zo voor de barrage. Het waren Sergio Alvarez Moya, Nayel Nassar, Mario Deslauriers en Brian Cournane die twee keer foutloos reden. Moya mocht als eerste van start in deze barrage en legde met een derde foutloze ronde gelijk de druk op de overige combinaties.

Ongeëvenaarde sfeer

De grote galop van de 14-jarige Coronado werkte goed in het voordeel van Nayel Nassar. De scherpe Coronado komt nergens in de buurt van het hout en springt heel voorzichtig over de hindernissen. Uiteindelijk klokte Nassar de winnende tijd van 35.58 seconden en wist zo de Rolex Grand Prix te winnen. ”Dit is echt een ongelofelijke ervaring. Het voelt echt alsof Spruce Meadows na de pandemie weer tot leven is gekomen en hier de ring binnen rijden is een gevoel wat met niks te vergelijken is. De sfeer hier is ongeëvenaard,” aldus Nassar na zijn winnende rit.

Nayel Nassar (EGY) & Coronado © Spruce Meadows Media/Jim Wells

Bron: Spruce Meadows