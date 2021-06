Nayel Nassar wint Grote Prijs St. Gallen, Kevin Jochems 4e

Het Zwitserse Sankt Gallen, waar zondag de FEI Nations Cup wordt verreden, is voor veel ruiters een tussenstation richting de Olympische Spelen en de Grote Prijs kende vanmiddag dus een super deelnemersveld. De in de Verenigde Staten geboren Egyptenaar Nayel Nassar ging met de hoofdprijs naar huis op Igor van de Wittemoere (v. Cooper van de Heffinck) van verloofde Jennifer Gates. Kevin Jochems reed naar een knappe vierde plaats op Turbo Z (v. Thunder van de Zuuthoeve).

In de Grote Prijs van Sankt Gallen, een Tabel A met twee omlopen over 1,60m., haalden dertien combinatie de tweede omloop. De twaalf nullers en de twee snelste vierfouters. Acht combinaties hielden ook in de tweede omloop de lei schoon en Nayel Nassar draaide met Igor van de Wittemoere de snelste nulronde op het Zwitserse gras. Daarmee pakte Nassar de grootste overwinning tot nu toe met Igor van de Wittemoere, die in januari 2020 door Evergate Stables werd aangekocht.

Scott Brash dichtbij, Weishaupt 3

Scott Brash kwam met Hello Vincent (v. Consul de la Vie) dichtbij de tijd van Nassar met 45,41 seconden. Op 3 eindigde Philipp Weishaupt met Coby (v. Contagio) (0/0/46,05).

Kevin Jochems vierde

Kevin Jochems reed naar een knappe vierde plaats op Turbo Z (v. Thunder van de Zuuthoeve). Hij zette een tijd neer van 46,69 seconden en bleef ook dubbel foutloos.

Uitslag

Bron: Horses.nl