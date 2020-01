Nector vd Bisschop vertrekt naar Stephex Stables

De Belgische springruiter Pieter Kenis heeft afscheid genomen van de 7-jarige Nector vd Bisschop (v. Echo Van T Spieveld). Kenis laat Galop.be weten dat de BWP'er vertrekt naar de stallen van Stephan Conter. In december was de combinatie nog succesvol bij Jumping Mechelen door op een derde plaats te eindigen in de rubriek voor 6-jarige hengsten. Komend weekend in Lier komt de hengst aan de start met Kendra Brinkop.

Muriel Coppin reed Nector vd Bisschop als vierjarige. Daarna nam Kim Thiry voor een korte periode de teugels over. In de zomer van 2018 verhuisde de hengst naar Kenis.

Succesvolle combinatie

Onder het zadel van Kenis was de vos succesvol. Het duo verscheen in 12 internationale rubrieken aan de start en legde alle basisomlopen foutloos af. Bij de PAVO Hengstencompetitie in België bleven ze in alle vier de manches foutloos en won de combinatie de finalerubriek. Dit leverde het paar een derde plaats op in het eindklassement.

