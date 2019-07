Nederland bijt spits af in landenwedstrijd Aken

De Nederlandse springruiters hebben vanavond de eerste startpositie geloot bij de landenwedstrijd op het CHIO in Aken.

Als eerste komt Maikel van der Vleuten met Dana Blue (v. Mr. Blue) in actie. Doron Kuipers gaat met Charley (v. Calido I) als tweede van start. Willem Greve is de derde Nederlander met Zypria S (v. Canturo. Marc Houtzager is de slotruiter voor Nederland met Sterrehof’s Calimero (Quidam de Revel).

Startvolgorde

1: Nederland

2: Frankrijk

3: Amerika

4: Zweden

5: België

6: Zwitserland

7: Duitsland

8: Ierland

Bron: Horses.nl