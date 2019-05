Nederland derde in landenwedstrijd Rome

De Nederlandse springruiters zijn in de landenwedstrijd van Rome de derde geworden. Het Oranje-team van Rob Ehrens deelde de derde plaats met het Belgische kwartet met een totaal van 18 strafpunten. De Zweden wonnen de wedstrijd, de Ieren eindigden als tweede. De landenwedstrijd in Rome telt niet mee voor de FEI Nations Cup competitie.

De ruiters van Team NL in de oranje-rijjassen vochten zich geweldig terug in de tweede omloop, waarin ze maar 1 strafpunt toevoegden aan de 17 uit de eerste manche.

Het beste resultaat kwam voor Nederland op naam van Willem Greve, die met de uit de lijn van Olympisch kampioene Classic Touch komende merrie Zypria S (Canturo x Lux Z) in beide omlopen een tijdfout moest incasseren. De halfzus van de hengst United Touch S raakte geen balk aan.

Olsmeijer en Vrieling in tweede omloop nul

Kevin Olsmeijer kreeg met Dalvaro (v. Calvaro) in de eerste manche een springfout. In de tweede ging zijn arm de lucht in na een prachtige nulronde. Ook Jur Vrieling, in 2017 nog winnaar van de Grote Prijs van Rome, kon lachen toen hij de finish passeerde. De ruiter reed met VDL Glasgow vh Merelsnest (v. Nabab de Reve) een superieure foutloze tweede ronde.

Jeroen Dubbeldam debuteerde met zijn nog jonge paard Roelofsen Horsetrucks Eldorado S (v. Diarado) in een landenwedstrijd en tekende in beide manches voor het niet meetellende resultaat.

Geen onderdeel FEI Nations Cup

De landenwedstrijd in Rome telt niet mee voor de FEI Nations Cup competitie. Daarvoor rijden de ruiters van bondscoach Rob Ehrens in juni in Sopot en Geesteren en vervolgens in Falsterbo en Hickstead.

Uitslag Landenwedstijd CSIO5* Rome, 1.60m

1. Zweden

2. Ierland

3. België, 18 str pnt

3. Nederland, 18 str pnt

Jeroen Dubbeldam (Weerselo), Roelofsen Horsetrucks Eldorado S, 20 – 21

Willem Greve (Markelo), Zypria S, 1 – 1

Kevin Olsmeijer (Doorwerth), Dalvaro, 4 – 0

Jur Vrieling (Holwierde), VDL Glascow vh Merelsnest, 12 – 0

Klik hier voor de volledige uitslag

Bron: KNHS