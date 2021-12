Nederland in FEI Nations Cup-seizoen 2022 ingedeeld in Europa divisie 1

Nederland is voor het Longines FEI Nations Cup-seizoen 2022 met negen concurrerende landen ingedeeld in Europa divisie 1. Naast Nederland zijn dat Ierland, België, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Noorwegen, nieuwkomer Tsjechië, Zwitserland en Zweden. De openingskwalificatie voor Europa divisie 1 vindt plaats in St. Gallen (3-6 juni).