Nederland in vorm: als derde naar Nations Cup-finale met superrondjes

In Tokio wilde het in de landenwedstrijd niet lukken en ook in Riesenbeck en Aken waren de prestaties in de landenwedstrijd niet lukken, maar in de Nations Cup-finale in Barcelona lijkt TeamNL in een sterke vorm. In zo'n sterke vorm dat een topplaatsing er in zit in de finale zondag. Maikel van der Vleuten en Beauville Z en Sanne Thijssen met Con Quidam bleven nul met rondes uit het boekje (en maken daarmee nog kans op de bonus van 100.000 euro voor de beste combinatie op zondag), de 17-jarige Carambole liet onder Willem Greve ook geen balk vallen (maar had een voetje in het water) en Harrie Smolders had een (pech)balkje met Monaco (v. Cassini II). Met een totaal van 4 strafpunten waren de Oranjejassen goed voor de derde plaats in de kwalificatieproef, achter Duitsland en (verrassend) Spanje. Terugkomen mogen ook: Brazilië, Zweden, Ierland, de Verenigde Staten en België (op het nippertje). Zwitserland (!), Frankrijk en Groot-Brittannië liggen er al uit. Niets is zo grillig als de springsport...