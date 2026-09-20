Nederland mist LNN-finale na uitschakeling in St. Tropez, Frankrijk naar de winst op eigen bodem

Petra Trommelen
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Nederland mist LNN-finale na uitschakeling in St. Tropez, Frankrijk naar de winst op eigen bodem featured image
Team Frankrijk wint Longines League of Nations in St Tropez. Foto: FEI /Massimo Argenziano
Door Petra Trommelen

Nederland is uitgeschakeld voor de finale van de Longines League of Nations in Barcelona. Het team van bondscoach Wout-Jan van der Schans kwam in St. Tropez (Gassin) in de eerste manche uit op zestien strafpunten. Daarmee eindigde Nederland buiten de beste acht en ging het niet door naar de tweede ronde. Nederland moest in St. Tropez nog twee plaatsen stijgen in het klassement om de finale te halen. Na een tiende plaats in Abu Dhabi en twee vijfde plaatsen in Ocala en Rotterdam stond Nederland voorafgaand aan de wedstrijd tiende en laatste. De uitschakeling in St. Tropez vormt het slotstuk van een moeizame zomer voor de Nederlandse springsport. Na een spannende strijd tussen Brazilië en Frankrijk waren het uiteindelijk de Fransen die de landenwedstrijd op eigen bodem naar zich toetrokken. België completeerde het podium.


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