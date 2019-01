Nederland nieuw CSI3* rijker met Winter Masters

Onder de naam Winter Masters wordt er van 7 tot en met 10 februari een nieuw drie ster springevenement georganiseerd in Limburg. De organisatie van het concours, bestaande uit Ken Ruysen, Luc Poels en Carlos Pinto, had de keus uit een aantal locaties in Nederland en België. De heren selecteerden uiteindelijk het Equestrian Centre de Peelbergen en zijn voornemens om de accommodatie voor de gelegenheid een geheel nieuwe uitstraling te geven.

Anders dan bij de twee ster wedstrijden, die meermaals per jaar georganiseerd worden door De Peelbergen zelf, wordt de grote losrijhal van 100 x 40 meter voor de Winter Masters omgetoverd worden tot hoofdarena. Middels de centrale hoofdpiste, aangekleed met een hightech licht,- en geluidsinstallatie, een aangrenzend belevingsdorp voor het publiek en een Viplounge, creëert de organisatie een nieuwe beleving in Kronenberg.

Parcoursbouwer van formaat

Het totale prijzengeld geraamd over de CSI3*,1* en YH1*-rubrieken is maar liefst 160.000 euro. Hiervan valt ruim vijftigduizend euro te verdelen in het slotstuk op zondagmiddag, de 1,55 m Grote Prijs. Met drie Longines ranking proeven op het programma valt er tevens een mooi aantal punten bij elkaar te springen voor de wereldranglijst. De aangetrokken parcoursbouwer is net als de prijzenpot van formaat. Duitser Frank Rothenberger, die zijn bouwkunsten eerder verleende aan diverse Europese kampioenschappen, Wereldbekerfinales en Wereldruiterspelen, gaat de volgorde van de hindernissen uitstippelen.

Extra ruimte

De twee overige indoorpistes van De Peelbergen fungeren voor de Winter Masters als losrijpiste voor de hoofdarena en als een tweede wedstrijdarena. Over een van de outdoor pistes van het complex wordt een losrijtent gebouwd om alle ruiters en paarden extra de ruimte te geven voor de warming-up. De toegang tot dit internationale drie ster springevenement, met diverse stands, een sushibar en live entertainment is alle dagen gratis, net als het parkeren.

Meer informatie

