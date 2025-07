Nederland tweede en derde op eerste Europees Kampioenschap springen voor veteranen

Op Green Valley Estate in Deurne vond afgelopen weekend het allereerste Europees Kampioenschap voor veteranen springruiters plaats, georganiseerd door de Ambassador Jumping Association (AJA). Nederland deed zowel in de grote tour (1,20m.) als in de kleine tour (1,10m.) vooraan mee: het Nederlandse team werd respectievelijk tweede en derde.

Met deelnemers uit heel Europa en een sfeer van internationale vriendschap, werd het een memorabel concours vol verrassingen en verdiende overwinningen.

Zilver en brons voor Nederland

In de grote tour was het Engelse team het sterkst, gevolgd door Nederland op de tweede plaats en Duitsland als derde. In de kleine tour ging het Duitse team met de overwinning aan de haal, Frankrijk werd tweede en Nederland eindigde verdienstelijk als derde

Kleine Tour

In de individuele finale van de kleine tour (1,10m.) sprong Bernhard Engelke uit Duitsland naar het goud. Astrid van der Poel-de Groot met haar paard Colanda reed indrukwekkend foutloos en snel, wat haar een welverdiende tweede plaats opleverde. De derde plek ging naar Hubert Hannedouche uit Frankrijk. Hoewel Bernhard aanvankelijk het concours domineerde, wist Van der Poel met een sterke inhaalslag in de latere rondes het podium te bestormen.

Zilver voor Astrid van der Poel Foto: privé

Franse overmacht in Grote Tour

De Franse dames lieten in de grote tour hun klasse zien. Isabelle Sejoerne won met Vie Parisienne na een spannende strijd met James Lofett uit Groot-Brittannië, die uiteindelijk derde werd. Sylvi Tomas sprong zich met 7,06 punten naar een knappe tweede plaats.

Uitslagen

Bron: Horses.nl / Persbericht