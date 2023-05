Nederland zesde in landenwedstrijd, Ierland wint na barrage van Italië

Omdat het geluk in Rome in de landenwedstrijd vandaag niet aan Nederlandse zijde stond werd het team van Kim Emmen, Jur Vrieling, Harrie Smolders en Maikel van der Vleuten zesde. De winst ging naar Ierland dat in de barrage het gastland Italië klopte. Frankrijk mocht zich als derde opstellen in de prijsuitreiking.

Voor Nederland beet Jur Vrieling met Long John Silver 3 N.O.P. (v.Lasino) het spits af en negen van de tien keer levert dat dan een resultaat op waar het team verder mee kan. Maar helaas was vandaag die tiende keer en stopte de schimmel voor een bordeauxrode steilsprong van planken. Het leek erop dat hij niet zo zeer stopte voor de hindernis zelf maar voor het object dat naast die hindernis stond want ook de tweede maal dat Vrieling toereed zag je zijn paard loeren, maar deze keer zette hij wel af. Dat daarna het ritme weg was en er nog enkele fouten werden gemaakt is daar een logisch gevolg van. De 25 strafpunten die het koppel bij elkaar reed was in ieder geval het streepresultaat voor Nederland, of er moesten nog gekkere dingen gaan gebeuren.

Die gekke dingen gebeurden in ieder geval niet bij Kim Emmen met Inflame GO (v.Namelus R) want zij reed een perfecte foutloze ronde en claimt daarmee steeds duidelijker haar vaste plek in het A-team. Kim Emmen zit klaarblijkelijk al een tijd goed in haar vel en rondjes zoals deze maken dat zeker niet minder. Met het resultaat van Emmen lagen de kaarten ineens voor Nederland ook weer anders want met Harrie Smolders en Maikel van der Vleuten nog te gaan zou een goed resultaat geen verrassing zijn.

Maikel van der Vleuten had gekozen voor het paard waar hij enkele weken geleden de Nederlandse titel mee won, O’Bailey van het Brouwershof (v.Darco). Zijn hengst heeft nog niet al teveel ervaring op dit hoogste niveau maar het feit dat Maikel hem reed geeft aan dat hij er vertrouwen in had dat hij het aan zou kunnen. Als een ruiter met de ervaring van van der Vleuten dat denkt dan zal dat ook wel en inderdaad, hij sprong een heel zuiver rondje en leek foutloos te blijven. Maar op de na laatste hindernis, de driesprong, kwam er toch een paal naar beneden. Desondanks liet deze rit zien dat Maikel met deze hengst een paard kan toevoegen aan de paarden die hij beschikbaar heeft om op het allerhoogste niveau in te zetten. Met zijn negen jaar heeft hij bovendien een mooie leeftijd die nog voor vele jaren aan plezier kan zorgen voor zowel publiek als het team om het paard heen.

Harrie Smolders wist als laatste deelnemer van de eerste manche precies wat hem te doen stond aangezien alle andere teams hun vier ruiters al aan de start hadden gehad. Hij had gezien dat Zweden middels Henrik von Eckermann de nul niet kon houden met Iliana (v.Cardento) waardoor Zweden met een totaal van vier strafpunten de eerste ronde afsloot. Datzelfde resultaat hadden Italië en België dus alleen bij een foutloze rit van Smolders zou Nederland op gelijke hoogte komen en ook vier strafpunten meenemen naar de volgende manche. Uricas van de Kattevennen (v.Uriko) liep een prachtige ronde en sprong zuiver en met overmacht over alle hindernissen heen, behalve een. De geel-blauwe hindernis met gele planken moest er aan geloven wat Nederland op een totaal van acht strafpunten zette. Ternauwernood leverde dat toch nog een startbewijs voor de tweede manche op als achtste en laatste land. Brazilië en Zwitserland vielen af en zouden niet meer terugkeren in het vervolg van deze landenwedstrijd.

Met drie landen op vier strafpunten en vijf landen op acht was er in de tweede omloop nog van alles mogelijk. Vooral toen Jur Vrieling als een echte grote meneer opstond, het stof van zijn schouders klopte en een uitstkende foutloze ronde liet zien. Daarmee behoorde het leed van de eerste ronde gelijk tot het verleden en was dat niets anders dan een rit die je eens in de zoveel tijd wel eens hebt, zelfs al ben je een van de besten.

Als Kim Emmen haar prestatie ook nog zou kunnen herhalen dan zou dat helemaal een opsteker zijn voor Oranje edoch, al vroeg in haar rit viel de eerste balk en verderop ook nog een tweede waardoor de kans, en zeker de hoop, er was dat dat het streepresultaat zou gaan worden. Ondank de twee fouten heeft Kim een belangrijke bijdrage geleverd aan het teamresultaat en toonde ze dat ze ook op het hoogste niveau zeer goed mee kan komen. Laat die nog maar eens een zomer naar de A concoursen gaan dan komt alles op z’n pootjes terecht.

Ondertussen gebeurde er bij de andere landen ook van alles en was Nederland door de foutloze ronde van Vrieling naar een voorlopige derde plek geklommen met nog voor ieder land twee ruiters te gaan. Voor Nederland was dat Maikel van der Vleuten die met zijn foutloze rit bevestigde wat in de eerste ronde ook duidelijk was, O’Baily van het Brouwershof is het volgende succesverhaal in de maak voor de vd Vleuten en vd Oetelaar samenwerking. Met de nul van Maikel lag zoals al vele malen eerder de druk op de schouders van Harry Smolders om foutloos te blijven en zo Nederland in de race te houden voor de winst.

Net als in de eerste omloop sprong Uricas vd Kattevennen een imponerende ronde, zo mogelijk zelfs nog beter in de tweede manche dan in de eerste, maar werd daarin een paal geraakt die dan ook weer gelijk viel. Daarna sprong de hengst vlekkeloos verder naar huis. Hierdoor sloot Nederland de landenwedstrijd van Rome af met twaalf strafpunten op de zesde plaats, een plek die qua strafunten gedeeld moest worden met Duitsland, Frankrijk en Zweden maar vanwege de tijd toch achter hen rangschikte.

Ierland en gastland Italié moesten in een barrage uit gaan maken wie de winst naar zich toe zou trekken en wie tweede zou worden aangezien zij beiden na twee manches acht strafpunten hadden. Die strijd werd gewonnen door Ierland dat via Michael Pender met HHS Calais (v.Cavalier Royale) de barrage foutloos aflegde terwijl voor Italië Francesca Ciresi met Cape Coral (v.Comme Il Fault) een springfout maakte en zodoende tweede werd. Frankrijk werd derde, gevolgd door Zweden en Duitsland op de plaatsen vier en vijf.

Voor het winnende team was er 80.000 euro te verdelen terwijl de Nederlanders het met z’n vieren moesten doen met 7.000 euro. Een bijzonder vermelding was er voor de 67-jarige legende John Whitaker die als een van de weinigen dubbel nul wist te rijden in deze zware wedstrijd.

Uitslag