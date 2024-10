Nederland zeventiende in CSIO3* Nations Cup Vejer de la Frontera

Geen succes vandaag voor het Nederlands team dat deelnam aan de CSIO3* Nations Cup in Vejer de la Frontera. Logan Fiechter en Fleur Holleman kregen beide 12 strafpunten, Henk van de Pol kreeg niet minder dan 28 strafpunten. Sanne Thijssen besloot haar parcours vroegtijdig te beëindigen. Ierland ging er met de overwinning vandoor.

Alle vier de Ieren bleven in de eerste ronde van de Nations Cup foutloos en gingen daarmee als favoriet de allesbeslissende tweede ronde in. In de tweede ronde liep het team tegen een totaal van 9 strafpunten aan, maar bleef daarmee aan de leiding: België kwam met 15 strafpunten het dichtst in de buurt en werd tweede. Het team uit de Verenigde Staten eindigde op drie.

Jacksonville Eurohill onder Foley

De voorheen onder Michael Greeve succesvolle Jacksonville Eurohill (v. Emerald van ’t Ruytershof) sprong de afgelopen twee seizoenen onder het zadel van Christopher Burton, maar verscheen in Vejer met Jason Foley aan de start. De Ier reed de KWPN’er vorige maand in Warsaw Sluzewiec voor het eerst de ring in en werd daar elfde in de Grand Prix. Vandaag sprong het duo in de eerste ronde foutloos, in de tweede ronde kregen ze een balk.

Bron: Horses.nl